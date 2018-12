Intenção de consumo das famílias campo-grandenses volta a patamares de 2015, indica pesquisa da CNC

Da redação com informações da assessoria

57% dos entrevistados que ganham mais de 10 salários mínimos afirmam que acreditam que a renda familiar está melhor do que a do ano passado - Divulgação

O índice que apura a Intenção de Consumo das Famílias (ICF) campo-grandenses teve uma recuperação significativa em dezembro (99,4 pontos) em relação a novembro (96,2 pontos), sendo o maior número apresentado desde junho de 2015, quando foi de 102,2.

“Ainda é cedo para uma análise mais aprofundada desse movimento, mas a mudança do governo pode ter uma relação direta com o otimismo que a pesquisa indica. Também é fato que este segundo semestre foi de uma percepção de ligeira melhoria ao longo dos meses. A proximidade da época de final de ano também pode ter influenciado nos números positivos”, afirma o presidente do Sistema Comércio MS, Edison Araújo.

De acordo com o levantamento, 57% dos entrevistados que ganham mais de 10 salários mínimos afirmam que acreditam que a renda familiar está melhor do que a do ano passado, enquanto que o índice é de 29,4% entre os que ganham menos de 10 salários mínimos.