Intenção de consumo das famílias cai 0,4% de fevereiro para março

Marcelo Camargo/Agência Brasil/EBC

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) recuou 0,4% de fevereiro para março deste ano, depois de quatro meses em alta. Com a queda, o indicador, medido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), chegou a 98,1 pontos em uma escala de zero a 200 pontos.



Na comparação com março do ano passado, no entanto, o ICF apresentou um crescimento de 11,4%.