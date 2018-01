Intenção de consumo das famílias atinge maior índice desde setembro de 2015

O índice de consumidores que alegam redução do consumo familiar em relação a igual período do ano passado é de 53,3% - Foto: Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo

Neste mês de janeiro a Intenção de Consumo das famílias campo-grandenses atingiu 87,3 pontos, de acordo com a pesquisa da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).



O índice é 6,33% maior que o verificado em dezembro último e comparado a janeiro do ano passado o salto é de 10,23%.



“Foi o maior patamar registrado desde setembro de 2015, ano em que a economia entrou em processo de arrefecimento. O que pudemos verificar é que, embora tenha ocorrido uma melhora geral na percepção da economia, muitos consumidores ainda veem estagnação ou piora da renda, então o processo de retomada é lento”, pondera o presidente do Instituto de Pesquisa da Fecomércio-MS (IPF-MS), Edison Araújo.



O índice de consumidores que alegam redução do consumo familiar em relação a igual período do ano passado é de 53,3%.