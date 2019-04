Intenção de compra na Páscoa cresce em relação a 2018, diz Boa Vista

A intenção do consumidor em gastar na Páscoa subiu três pontos porcentuais este ano em relação a 2018, informou a Boa Vista nesta segunda-feira, 15. O porcentual cresceu de 31% para 34%.

Dessa fatia, 45% disseram que irão manter o padrão de gastos do ano passado (em 2018 eram 43%), enquanto 21% gastarão menos (eram 26%).

Segundo a pesquisa, 48% dos entrevistados pretendem gastar entre R$ 50 e R$ 200 com as compras da Páscoa. Outros 47% devem gastar até R$ 50 por presente e 5% dos participantes disseram que as compras devem superar R$ 200.

A Pesquisa Hábitos de Consumo para a Páscoa, elaborada pela Boa Vista, entrevistou 1.036 pessoas no período de 12 a 29 de março de 2019, em todo o País.

Para leitura geral dos resultados, deve-se considerar 95% de grau de confiança e margem de erro de 3 pontos porcentuais, para mais ou para menos.