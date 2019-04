Integrantes da Comissão Especial da Previdência se reúnem para debater cronograma

Integrantes da comissão especial que analisa a reforma da Previdência, na Câmara, estão reunidos na manhã desta terça-feira, 30, para debater o cronograma e os procedimentos do colegiado.

Na segunda-feira, 29, o presidente da comissão, deputado Marcelo Ramos (PR-AM), e o relator da proposta, Samuel Moreira (PSBD-SP), estiveram reunidos com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o presidente da República, Jair Bolsonaro.

Segundo o deputado Marcelo Ramos, o encontro com o Executivo foi um "ato simbólico", para mostrar que os poderes estão caminhando juntos para a aprovação da reforma.

Maia também reforçou o significado. "Combinei agora com o presidente Bolsonaro, vamos todos ao presidente para que a gente possa fazer esse debate junto com ele para mostrar que a Câmara e o governo vão trabalhar de forma conjunta, harmônica, respeitando a independência entre os poderes. De forma majoritária, a Câmara entende que essa matéria é fundamental", afirmou o presidente da Câmara na segunda-feira.

Na reunião da manhã desta terça, participa, além do presidente e do relator, o vice-presidente da comissão, o deputado Silvio Costa Filho (PRB-PE).

No início da tarde, Ramos deve se encontrar com o secretário da Previdência, Rogério Marinho. Um dos assuntos a ser tratado é a participação de Guedes em uma das próximas sessões da comissão especial.