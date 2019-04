Integrantes da comissão da Previdência se reúnem antes do feriado

Os integrantes da comissão especial que analisa a reforma da Previdência na Câmara realizam uma série de reuniões informais neste início de semana para dar continuidade aos trabalhos antes do feriado de 1º de maio. O relator da proposta no colegiado, o deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), deve se encontrar no fim do dia com o presidente do colegiado, Marcelo Ramos (PR-AM), para debaterem o calendário.

Antes disso, Ramos se encontra com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para discutir os procedimentos. Maia, por sua vez, tem reunião agendada com o ministro da Economia, Paulo Guedes, na sede da pasta.

Ainda nesta segunda-feira, a sessão deliberativa que estava agendada para o plenário da Câmara foi cancelada.

A medida já era prevista e faz parte de um acordo sobre a tramitação da reforma na comissão especial. Os deputados têm um prazo de 10 sessões deliberativas no plenário para que possam apresentar emendas à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma da Previdência e isto só deve começar a contar na próxima semana.