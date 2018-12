Instituto reduz projeção de crescimento da França no 4º TRI de 0,4% a 0,2%

O Instituto Nacional da Estatística e dos Estudos Econômicos (Insee), órgão oficial do governo da França, reduziu sua projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país no quarto trimestre, de 0,4% para 0,2%. O Insee cita que o contexto internacional é marcado por "tensões protecionistas", enquanto na zona do euro há sinais de desaceleração.

O Insee projeta ainda crescimento de 0,4% no primeiro trimestre e de 0,3% no segundo, impulsionado pela demanda doméstica e pelo consumo das famílias. Em todo o ano de 2018, o Insee espera crescimento de 1,5% ante o ano anterior.