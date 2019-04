Instalação de comissão do Senado sobre Previdência é adiada

A instalação da comissão especial do Senado que vai debater a reforma da Previdência adiou sua instalação, para esperar o avanço do debate na Câmara. O evento deveria acontecer nesta quarta-feira, 3.

Criada por iniciativa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), a comissão será composta por nove membros titulares e terá o senador Otto Alencar (PSD-BA) como presidente.

O objetivo do colegiado é apenas acompanhar o andamento da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 6/2019, que tramita na Câmara, sobre a Nova Previdência. A comissão tem apenas caráter deliberativo e consultivo.

Nesta quarta, a Câmara deu início de fato ao debate sobre a PEC com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, na Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça (CCJ), que está sendo sabatinado pelos deputados. Com isso, a comissão do Senado deve ser instalada no próximo dia 10.