O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai continuar atendendo seus segurados e beneficiários só pelos meios virtuais até 19 de junho. O atendimento remoto foi adotado pelo órgão em 20 de março para minimizar as situações de disseminação do novo coronavírus e se estenderia, inicialmente, até 30 de abril.

A ampliação do prazo está formalizada em portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU).