Inscrições para o edital InovAtiva Brasil se encerram na próxima segunda-feira

As inscrições para o primeiro ciclo do ano de Aceleração do InovAtiva Brasil se encerram na próxima segunda-feira (20). A iniciativa auxilia e orienta empreendimentos inovadores iniciantes, que possuem boa tecnologia, mas têm pouco conhecimento de negócio.

O programa oferece: acesso a conteúdos especializados; atividades de mentoria com empreendedores de sucesso e executivos; possibilidade de apresentação do negócio para investidores e executivos de grandes empresas; e integração com outros programas públicos e privados de fomento a startups.

Criado em 2013 pelo MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), o InovAtiva Brasil é realizado pelo órgão em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e executado desde 2015 pela Fundação CERTI.

Para mais detalhes, basta acessar o site www.inovativabrasil.com.br.

