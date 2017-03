Inovar-Auto: MDIC credencia auditorias independentes para avaliar contrapartidas

O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) vai credenciar auditorias independentes - pessoas físicas e empresas - interessadas em atuar no âmbito do regime tributário especial para montadoras, o Inovar-Auto. Com esse trabalho, o MDIC quer verificar se os compromissos e requisitos assumidos pelas empresas habilitadas ao programa estão sendo cumpridos.

As regras e orientações aos interessados em participar do processo estão no "Manual de Auditoria", aprovado por meio de portaria no Diário Oficial da União (DOU) e disponível no site do MDIC. O credenciamento das auditorias independentes terá validade de dois anos.

Criado em 2012 pelo governo federal, o Inovar-Auto concede incentivos tributários a empresas automotivas em troca de metas específicas em áreas como tecnologia e inovação e segurança e eficiência energética veicular. Os benefícios às empresas participantes incluem crédito presumido de IPI de até 30 pontos porcentuais e crédito presumido de IPI referente a gastos em pesquisa e desenvolvimento e a investimentos em tecnologia industrial básica, engenharia de produção e capacitação de fornecedores.

