Início da safra de cana tem queda de 40% na quantidade de moagem

O primeiro mês da safra da cana-de-açúcar na região Centro-Sul do país (que abrange os estados do Sul e Sudeste) teve queda em relação ao mesmo período do ano passado. Desde 1º de abril (início da safra), a quantidade de cana processada totalizou 41,71 milhões de toneladas, retração de 39,70% no comparativo com igual período do último ano, quando a moagem somou 69,17 milhões de toneladas. Os dados, divulgados hoje (11), são da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica).

Parte da queda na moagem pode ser explicada pela menor quantidade de usinas funcionando em relação ao ano passado. Até 1º de maio de 2017, 231 unidades produtoras estavam em operação, contra 239 no mesmo período do ano anterior.

A queda na produção atinge a fabricação de açúcar. Foram 3,25 milhões de toneladas produzidas em abril de 2016, contra 1,83 milhão de toneladas no último mês. A fabricação de etanol também foi afetada. O volume produzido totalizou 1,62 bilhão de litros, ante 2,78 bilhões de litros no mesmo período do ano anterior.

No mercado doméstico, o volume comercializado de etanol diminuiu em relação à última safra. No caso do etanol hidratado (comercializado nos postos de combustíveis), as vendas totalizaram 956,96 milhões de litros em abril de 2017 (queda de 19,65% sobre o mesmo mês do último ano). As vendas internas de etanol anidro atingiram 661,74 milhões de litros, retração de 19,34% sobre abril de 2016 e de 26,04% em comparação a março de 2017.

