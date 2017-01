Infraestrutura recebeu R$ 25,9 bilhões em 2016, diz BNDES

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) liberou R$ 25,9 bilhões para projetos de infraestrutura em 2016, um tombo de 53% ante 2015, sem descontar a inflação. A queda foi maior do que a observada no total de desembolsos, que somaram R$ 88,3 bilhões no ano, recuo nominal de 35%.

A indústria foi alvo de R$ 30,1 bilhões em desembolsos de janeiro a dezembro, diminuição de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já o Progeren, linha do BNDES para financiar capital de giro, desembolsou R$ 2,7 bilhões no ano passado, alta de 68% frente a 2015.

Ainda segundo o BNDES, o setor de comércio e serviço recebeu R$ 18,3 bilhões em aportes, recuo de 40% na comparação anual. Os desembolsos para agropecuária totalizaram R$ 13,9 bilhões, praticamente estáveis, com alta de 1% no período.

Veja Também

Comentários