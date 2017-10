Infraero inicia em novembro reforma da pista do aeroporto de Foz de Iguaçu

A Infraero informou que a pista do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu passará por reparos a partir de novembro, com investimentos de R$ 10,7 milhões. A obra será executada pela construtora curitibana Cogueto Maria e deve levar cerca de um ano para ficar pronta.

De acordo com a estatal, a restauração da pista vai permitir nova certificação operacional para o aeroporto e garantir padrões internacionais de segurança para as operações locais.

A Infraero informou ainda que os reparos na pista de pouso e decolagem fazem parte de um pacote de obras no terminal, com aportes totais superiores a R$ 70 milhões. Entre as reformas, estão previstas a ampliação das salas de embarques, melhorias na área de check-in e a instalação de "fingers" (pontes de embarque e desembarque).

Em nota, o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla, afirmou que essa reforma colocará Foz do Iguaçu entre um dos terminais mais modernos do País administrados pela Infraero.

Para este ano, a estatal projeta mais de 2,2 milhões de embarques e desembarques no aeroporto, estabelecendo um novo recorde de movimentação.

