Inflação volta a subir em São Paulo e atinge 0,31%

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) na cidade de São Paulo, iniciou abril em ritmo de alta, com variação de 0,31% ante 0,14% do fechamento de março. Nesse primeira quadrissemana do mês, cinco dos sete grupos pesquisados apresentaram aumentos com destaque para alimentação, que subiu de 0,34% para 0,84%.

Também tiveram maior influência no avanço inflacionário os reajustes ocorridos nos grupos habitação (de 0,19% para 0,32%) e saúde (de 0,72% para 0,87%). Os demais grupos em alta foram: despesas pessoais (de 0,17% para 0,23%) e vestuário (de -0,04% para 0,05%) .

Já em educação, a taxa se manteve estável em 0,06% e, em transportes, ocorreu um recuo bem mais expressivo do que no encerramento de março com o índice passando de -0,17% para -0,61%.

