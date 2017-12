Inflação semanal acelera em cinco das sete capitais pesquisadas

A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) avançou em cinco das sete capitais pesquisadas, entre as semanas encerradas em 22 e 30 de novembro.

Segundo dados divulgados hoje (4) pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), na semana encerrado no último dia do mês a taxa foi a 0,36%, alta de 0,04 ponto percentual em relação à semana encerrada no último dia 22 (0,32%).

Os dados divulgados pela FGV indicam que a maior variação de preços ocorreu no Rio de Janeiro, onde a taxa saltou de uma deflação (inflação negativa) de 0,02% para uma variação positiva de 0,23% – alta de 0,25 ponto percentual.

A maior inflação, no entanto, continua sendo registrada na cidade de Porto Alegre, onde o IPC-S saltou de 0,69% para 0,74%. Já a menor taxa foi registrada em Recife, onde o IPC-S ficou em 0,14%, a menor taxa entre as sete capitais.

Em Brasília a taxa variou de 0,33% para 0,37%; em São Paulo, de 0,33% para 0,34%; em Belo Horizonte, de 0,2% para 0,28%; e em Salvador, de 0,5% para 0,2%.