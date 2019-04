Inflação mexicana anual acelera a 4% em março, como previsto

A taxa anual de inflação ao consumidor do México acelerou de 3,94% em março para 4% em abril, segundo dados divulgados hoje pelo Inegi, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O resultado veio em linha com a projeção de analistas consultados pela Trading Economics.

Em relação a fevereiro, o índice de preços ao consumidor do México subiu 0,39% em março. Neste caso, a projeção do mercado era de alta menor, de 0,30%.