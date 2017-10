Inflação medida pelo IPC-S avança em três capitais na terceira semana de outubro

A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) avançou em três das sete capitais pesquisadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV) entre a segunda e a terceira semana de outubro. O maior avanço foi observado no Rio de Janeiro: 0,08 ponto percentual, ao passar de 0,08% para 0,16%.

Outras capitais com alta foram Salvador (0,03 ponto percentual, ao passar de 0,11% para 0,14%) e São Paulo (0,03 ponto percentual, ao passar de 0,37% para 0,40%). Belo Horizonte, com taxa de 0,47%, e Porto Alegre, com inflação de 0,36%, mantiveram as mesmas taxas da segunda semana.

Duas cidades tiveram queda no índice: Brasília (-0,15 ponto percentual, ao passar de 0,29% para 0,14%) e Recife (-0,06 ponto percentual, ao passar de 0,26% para 0,20%).