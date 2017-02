Inflação em supermercados fica em 7,93% em 2016, diz Apas

Os preços nos supermercados de São Paulo subiram 7,93% em 2016 na comparação com o ano anterior, de acordo com o Índice de Preços dos Supermercados (IPS), calculado pela Associação Paulista de Supermercados (Apas) e a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O índice pesquisa mensalmente 225 itens em seis categorias nos supermercados e demonstra a variação de preços ao longo do tempo.

Houve desaceleração na comparação com o ano anterior. Em 2015, a inflação nos supermercados em 12 meses até dezembro havia sido de 11,33%.

A Apas destaca que a inflação nos supermercados vinha num ritmo mais forte até a primeira metade do ano passado, mas se desacelerou em meio à recessão econômica e a um comportamento mais favorável dos preços de frutas, legumes e verduras.

Os preços dos produtos industrializados fecharam 2016 com alta de 11,61%, impactados principalmente pela elevação do preço do leite. Já nos produtos in natura, houve queda de 5,61% nos preços no ano passado, com destaque para a redução em legumes de 24,49%.

Para este ano, a Apas espera uma continuidade da desaceleração da inflação. "A perspectiva para 2017 é de elevação mais moderada nos preços para diversas categorias quando comparadas com o comportamento de preços em 2016", disse em nota Rodrigo Mariano, gerente de Economia da Apas. A projeção da entidade é de que a inflação em 12 meses até dezembro de 2017 deve se manter num patamar em torno de 6% a 7%.

