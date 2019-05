Inflação do México acelera em abril e sobe 4,41%, na comparação anual

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,05% em abril ante março, informou o Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi) nesta quinta-feira. Analistas previam alta de 0,04%. O CPI ainda acelerou na comparação anual, com alta de 4,41% ante abril de 2018, de 4,0% em março.

O avanço levou a inflação para mais distante da meta de 3% do Banco do México. Analistas esperam que o BC mantenha os juros no futuro próximo, em sua reunião de 16 de maio.

O núcleo do CPI, que exclui energia e preços agrícolas, subiu 0,46% em abril. O núcleo do CPI subiu 3,87%, de 3,55% em março. Fonte: Dow Jones Newswires.