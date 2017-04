Inflação de março na capital registra menor índice desde 2013

Em março, a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor de Campo Grande (IPC/CG) foi de 0,32%, uma pequena elevação em relação ao mês anterior, que teve inflação de 0,27%. No entanto, o valor é o menor da série histórica para o mês de março desde o ano 2013, em que houve uma deflação de 0,07%, segundo o Núcleo de Estudos e Pesquisas Econômicas e Sociais (Nepes) da Uniderp.

No mês de março, alguns grupos contribuíram para a diminuição da inflação:

Educação, com deflação de -1,58% e contribuição para a inflação de -0,11%, Despesas Pessoais, deflação de -1,05% e contribuição de -0,10% e Saúde, que teve queda de -0,38% e contribuição de -0,03%.

Já os grupos que contribuíram para o aumento da inflação do mês de março foram:

Alimentação, com aumento de 1,08% e contribuição de 0,22%; Habitação, que sofreu elevação de 0,60% e contribuiu 0,19%; Vestuário, que registrou acréscimo de 1,07% e contribuição de 0,09% e Transportes que aumentou em 0,33% e contribuiu de 0,05%.

"O valor da inflação de março já era esperado, pois, esse mês é um período em que o consumidor ainda está organizando a sua vida financeira, se recuperando dos gastos de final de ano e com mensalidades escolares e outros impostos que incidem no mês de janeiro", explica o coordenador do Nepes da Uniderp, Celso Correia de Souza.

Acumulado

A inflação acumulada nos últimos doze meses caiu 0,43% em relação ao mês de fevereiro, fechando em 4,66%, muito próximo do centro da meta inflacionária do Conselho Monetário Nacional (CMN), de 4,5%.

A inflação acumulada em Campo Grande neste ano de 2017 é de 1,02% e,nos últimos 12 meses, recuou para 4,66%, muito próximo do centro da meta, de 4,5%, estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). De acordo com o pesquisador da Uniderp, a inflação de março deste ano é bem menor do que a de março de 2016, que foi de 0,74%. "Isso sinaliza que a inflação do ano de 2017 em Campo Grande, realmente, podeficar abaixo do centro da meta, de 4,5%", complementa o professor.

Maiores e menores contribuições

Os dez "vilões" da inflação foram:

Cabeleireiro (corte e tintura), com inflação de 16,36% e contribuição de 0,23%;

Energia elétrica, com inflação de 3% e contribuição de 0,17%;

Batata, com inflação de 31,61% e contribuição de 0,09%;

Gás em botijão, com inflação de 2,39% e contribuição de 0,06%;

Pescado fresco, com inflação de 7,46% e contribuição de 0,05%;

Calça comprida feminina, com inflação de 3,67% e contribuição de 0,04%;

Costela, com inflação de 7,94% e contribuição de 0,04%;

Calça comprida masculina, com inflação de 3,61% e contribuição de 0,04%;

Diesel, com inflação de 1,31% e variação de 0,04%;

Sapato feminino, com inflação de 6.17% e contribuição de 0.03%.

Já os 10 itens que ajudaram a reter a inflação no período, com contribuições negativas, foram:

Papelaria, com deflação de -1,57% e contribuição de -0,11%;

Feijão, com deflação de -10,92% e contribuição de -0,05%;

Maçã, com deflação de -23,59% e contribuição de -0,05%;

Camisa masculina, com deflação de -6,17% e contribuição de -0,04%;

Etanol, com deflação de -1,81% e contribuição de -0,04%;

Sabão em pó, com deflação de -2,35% e contribuição de -0,03%;

Blusa, com deflação de -2,79% e contribuição de -0,03%;

Hidratante, com deflação de -5,55% e contribuição de -0,03%;

Amaciante de roupas, com deflação de -8,94% e contribuição de -0,03%;

Alcatra, com deflação de -1,91% e contribuição de -0,02%.

Segmentos

Em março de 2017 o grupo Habitação apresentou uma moderada alta em seu índice, de 0,60%, em relação ao mês de fevereiro, motivada,principalmente, pelo aumento de produtos de uso doméstico, como: álcool para limpeza (9,86%), forno de micro-ondas (4,89%) e máquina de lavar roupa (3,15%). Quedas de preços ocorreram com limpa vidros (-5,06%), água sanitária (-3,50%) e lâmpada (-2,74%), entre outros.

O grupo Alimentação também voltou a subir e fechou o mês com 1,08%, As maiores altas de preços que ocorreram com: pepino (33,43%), batata (31,61%), mamão (26,87%). As principais quedas de preços foram registradas com: maçã (-23,59%), chuchu (-20,79%), feijão (-10,92%), entre outros.

Dos quinze cortes de carne bovina pesquisados pelo Nepes/Uniderp, apenas cinco sofreram aumento de preços:costela 7,94%, fígado 3,52%, patinho 2,56%, entre outros com menores aumentos. Quedas de preços ocorreram com: músculo (-5,41%), filé mignon (-5,09%), lagarto (-4,53%), entre outros com menores quedas. Quanto aos cortes de carne suína, tiveram quedas de preços bisteca (-6,82%) e pernil (-4,43%). Aumentou de preço a costeleta em 0,47%. Já, miúdos de frango tiveram alta de 0,02% e o frango congelado teve queda de preço (-1,46%).

"Apesar do baixo consumo, o valor da carne bovina tem oscilado muito, um problema que pode ser atribuído à falta de bois gordos para preencherem as pautas dos frigoríficos. Com a operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal, a imagem da carne brasileira ficou bastante desgastada no exterior, o que pode favorecer a baixa dos seus preços internamente, devido quedas nas exportações do produto, aumentado a oferta desse produto no mercado interno, baixando os preços", explica o pesquisador.

Já o grupo Transportes registrou uma pequena elevação do seu índice, de 0,33%.. Os principais aumentos de preços ocorreram com: passagens de ônibus intermunicipal, de 3,26%, ônibus interestadual 1,33%, óleo diesel 1,31%, entre outros com menores aumentos. O etanol teve queda de preço de (-1,81%).

O grupo Educação também apresentou deflação e fechou em -1,58%, por causa das quedas nos preços de produtos de papelaria. Já o grupo Despesas Pessoais apresentou uma forte deflação em seu índice, da ordem de (-1,05%). Alguns produtos/serviços deste grupo que tiveram aumentos de preços foram: protetor solar 5,28%, cinema 4,14%, cartório 3,67%, entre outros com menores altas. Quedas de preços ocorreram com hidratante (-5,55%), fio dental (-4,40%), xampu (-2,77%), entre outros com menores quedas de preços.

Com relação ao grupo Saúde, o resultado foi de moderada queda em seu índice, de (-0,38%). Alguns produtos que apresentaram quedas de preços foram: analgésico e antitérmico (-3,16%), material para curativo (-3,10%) e antidiabético (-0,03%). Os demais tiveram seus preços estáveis.

Já o grupo Vestuário fechou com alta de 1,07%. Os maiores aumentos de preços que ocorreram em produtos desse grupo foram: sapato feminino (6,17%), sandália/chinelo masculino (5,41%), camiseta feminina (4,60%), entre outros. Quedas de preços ocorreram com: camisa masculina (-6,17%), sapato masculino (-5,04%), blusa (-2,79%), entre outros.

IPC/CG

O Índice de Preços ao Consumidor de Campo Grande (IPC/CG) é um indicador da evolução do custo de vida das famílias dentro do padrão de vida e do comportamento racional de consumo. O IPC busca medir o nível de variação dos preços mensais do consumo de bens e serviços, a partir da comparação da situação de consumo do mês atual em relação ao mês anterior, de famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos. A Uniderp divulga mensalmente o IPC/CG.

