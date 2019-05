Inflação chinesa anual atinge 2,5% em abril, maior nível em 6 meses

A taxa anual de inflação ao consumidor da China ganhou força em abril e atingiu máxima em seis meses, impulsionada pelos custos de alimentos, segundo dados oficiais.

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) chinês subiu 2,5% no mês passado ante abril de 2018, depois de avançar 2,3% na comparação anual de março, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês) do país. O resultado do CPI de abril veio em linha com a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

Em relação ao mês anterior, o CPI da China teve leve alta de 0,1% em abril. Em março, o índice havia recuado 0,4% ante fevereiro.

O governo chinês tem a meta de manter a inflação ao consumidor abaixo de 3% em 2019.

O NBS também divulgou números sobre a inflação ao produtor. O chamado índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da China teve aumento de 0,9% na comparação anual de abril, maior do que a alta de 0,4% observada em março. A variação de abril ficou acima da projeção do mercado, de acréscimo de 0,6%.

No confronto mensal, o PPI chinês subiu 0,3% em abril. Em março, o PPI havia mostrado ligeiro ganho de 0,1% ante fevereiro. Fonte: Dow Jones Newswires.