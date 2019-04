Inflação baixa pode levar Fed a cortar juros, diz Kudlow

O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Larry Kudlow, disse hoje que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) deveria cortar juros, apesar do forte desempenho da economia americana, que cresceu a um ritmo anualizado de 3,2% no primeiro trimestre, bem acima das expectativas de analistas.

Em entrevista à emissora CNBC, Kudlow ressaltou que a taxa de inflação dos EUA tem desacelerado cada vez mais, o que pode abrir o caminho para o Fed reduzir juros nos próximos meses.

Kudlow também comentou que a economia forte dos EUA permite que Washington seja "muito agressivo" nas negociações comerciais com a China, que serão retomadas na próxima semana, em Pequim. Ele disse estar "cautelosamente otimista" em relação à possibilidade de os EUA fecharem um acordo comercial com os chineses.

Ainda na entrevista, Kudlow disse que as políticas do governo do presidente Trump estão reconstruindo a economia, que vem ganhando - e não perdendo - ímpeto.