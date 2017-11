Inflação ao produtor da zona do euro supera previsões dos analistas em setembro

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro teve alta de 0,6% em setembro na comparação com agosto e de 2,9% na comparação com setembro do ano passado. Os dois resultados superaram as projeções de avanços de 0,4% e de 2,8%, respectivamente, dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

Excluindo-se itens voláteis, como alimentos e energia, o PPI subiu 0,1% em setembro em relação ao mês anterior e teve alta anual de 2,2%.