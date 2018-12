Inflação ao produtor da China acelera 2,7% na comparação anual de novembro

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da China subiu 2,7% em novembro ante igual mês do ano passado, segundo dados publicados pelo Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país. Em relação a outubro, o PPI recuou 0,2% no mês passado.

O resultado da comparação anual veio levemente acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de alta de 2,6%. Em outubro, o PPI havia aumentado em ritmo mais forte no confronto anual, de 3,3%. Fonte: Dow Jones Newswires.