Inflação ao consumidor sobe a 11,9% em outubro na comparação anual na Turquia

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Turquia avançou mais que o esperado pelo mercado em outubro, enquanto os preços nos setores de transportes e alimentos e bebidas seguiram em patamar elevado. O CPI avançou a 11,9% em outubro ante igual mês do ano passado e subiu 2,08% ante setembro, informou nesta sexta-feira a agência de estatísticas oficial. Em setembro, a inflação anual ao consumidor foi de 11,2%.

Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam que o CPI ficasse em 11,6% em outubro, com alta mensal de 1,7%.

O índice de preços ao produtor subiu 17,28% em outubro na comparação anual e 1,71% ante o mês anterior.

Na quarta-feira, o presidente do Banco Central da Turquia, Murat Cetinkaya, disse que a instituição elevou sua projeção de preços para o fim do ano de 8,7% para 9,8%. Para 2018, a previsão de alta na inflação subiu de 6,4% para 7%, disse o BC, que citou como argumento a recente depreciação da lira turca. A moeda recua cerca de 8% em relação ao dólar desde o início do ano.

Analista do Nomura International, Inan Demir diz que a inflação ao consumidor na Turquia está no patamar mais alto desde outubro de 2008, mas não espera que os números mais recentes mudem a política monetária, já que o BC prevê desaceleração nos preços a partir de dezembro. Demir avalia que o BC turco deve manter os juros e esperar que a inflação caia para um dígito no início de 2018. Fonte: Dow Jones Newswires.