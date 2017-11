Inflação ao consumidor sobe 0,1% em outubro ante setembro nos EUA, como previsto

O índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos teve alta de 0,1% em outubro na comparação com o mês anterior, informou nesta quarta-feira o Departamento do Trabalho. O resultado veio em linha com a expectativa dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

Excluindo-se itens voláteis, como alimentos e energia, o chamado núcleo do CPI subiu 0,2% em outubro ante setembro, também como previsto pelos economistas.

Na comparação anual, a inflação ao consumidor subiu 2% em outubro, na primeira desaceleração desde junho. Em setembro, o avanço anual estava em 2,2%. Já o núcleo do CPI subiu 1,8% em outubro na comparação anual, em seu patamar mais forte desde abril.

Os números mostram um quadro misto para os dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que terão sua última reunião de política monetária deste ano em 12 e 13 de dezembro.

O relatório informou ainda que os preços da gasolina recuaram 2,4% no mês passado, após uma alta de 13,1% em setembro.

Os ganhos dos americanos ajustados para a inflação tiveram queda em outubro, mostrou o Departamento do Trabalho em relatório separado. Os ganhos médios semanais, ajustados para inflação, tiveram queda de 0,1% em outubro ante o mês anterior e a alta anual foi de 0,4%. Fonte: Dow Jones Newswires.