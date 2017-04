Inflação ao consumidor recua 0,3% em março ante fevereiro nos EUA

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos teve queda de 0,3% em março ante fevereiro, após ajustes sazonais, informou nesta sexta-feira o Departamento do Trabalho. Analistas ouvidos pelo Wall Street previam estabilidade.

O núcleo do CPI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, teve baixa de 0,1% e contrariou a previsão de ganho de 0,2% dos analistas. Os números sugerem perda de fôlego na pressão inflacionária, após meses de mais força.

Trata-se da primeira queda mensal no núcleo dos preços ao consumidor desde janeiro de 2010. Além disso no índice cheio este foi o maior recuo desde janeiro de 2015.

Os preços ao consumidor subiram 2,4% em março na comparação anual, abaixo do avanço de 2,7% de fevereiro. O núcleo dos preços subiu 2,0% no ano, a leitura mais baixa na comparação anual desde novembro de 2015.

Na comparação com fevereiro, houve queda nos preços em março com gasolina, veículos a motor, vestuário e serviços de telefone sem fio. Por outro lado, os preços subiram em itens como alimentos, cuidados com saúde e abrigo.

Também nesta sexta-feira, o Departamento do Trabalho informou que o ganho médio semanal para os trabalhadores do setor privado, ajustado para a inflação, teve alta de 0,5% em março ante fevereiro. A alta refletiu o avanço dos salários, a queda nos preços e horas trabalhadas na semana em patamar estável. Fonte: Dow Jones Newswires.

