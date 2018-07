Inflação ao consumidor na Argentina avança 3,7% em junho ante maio

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Argentina avançou 3,7% em junho ante maio, levando a expansão do indicador em 12 meses a 29,5%, informou nesta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec) do país. A alta mensal veio acima da projeção de analistas consultados pela Trading Economics, de 2,4%, e também do avanço registrado em maio ante abril, de 2,1%.

Na comparação com maio, a inflação ao consumidor de junho foi impulsionada principalmente pelos componentes de alimentos e bebidas não alcoólicas (+5,2%), transporte (+5,9%), saúde (+4,3%) e equipamentos e manutenção domésticos (+4,0%).