Inflação ao consumidor dos EUA sobe 0,4% em novembro ante outubro, como previsto

O índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos teve alta de 0,4% em novembro na comparação com o mês anterior, informou nesta quarta-feira o Departamento do Trabalho. O resultado veio em linha com a expectativa dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

Excluindo-se itens voláteis, como alimentos e energia, o chamado núcleo do CPI subiu 0,1% em novembro ante outubro, abaixo da expectativa de alta de 0,2% dos analistas.

Na comparação anual, a inflação ao consumidor subiu 2,2%, em linha com as expectativas de analistas. Já o núcleo do CPI subiu 1,7% em novembro na comparação com o mesmo mês de 2016, resultado levemente abaixo do esperado, de 1,8%.

Algumas categorias que haviam mostrado fraqueza no começo do ano, incluindo serviços de telefone celular e remédios, subiram em novembro. Os preços de alimentos ficaram estáveis e o índice de vestuário caiu 1,3%, a maior queda desde setembro de 1998.

Em relatório separado, o Departamento do Trabalho apontou que os salários semanais ajustados pela inflação tiveram queda de 0,1% em novembro. Fonte: Dow Jones Newswires.