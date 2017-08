Inflação ao consumidor do Peru avança 0,2% em julho ante o mês anterior

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Peru cresceu 0,2% em julho na comparação com junho, segundo dados oficiais desta terça-feira. O Instituto Nacional de Estatística e Informática (Inei) informou que a taxa de inflação em 12 meses acelerou levemente, para 2,85% em julho, de 2,73% no mês anterior.

A meta de inflação do Banco Central do Peru é de entre 1% e 3%.

Em julho, os preços de alimentos e bebidas avançaram 0,28% na comparação mensal. Eles têm recuado nos últimos meses, de volta ao patamar normal depois de um salto devido a fortes chuvas e enchentes recentes em parte do país, apontou o Inei. Preços com moradia, combustível e eletricidade subiram 0,18%, enquanto os custos com transporte e comunicações avançaram 0,04% em julho.

Economistas esperam que a economia do Peru cresça cerca de 2,5% neste ano. Fonte: Dow Jones Newswires.

