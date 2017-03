Inflação ao consumidor do Japão avança 0,4% em janeiro na comparação anual

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Japão cresceu 0,4% em janeiro, na comparação com igual mês do ano passado. Na comparação com o mês anterior, o CPI teve alta de 0,1%.

O núcleo do CPI subiu 0,1% em janeiro na comparação anual, em linha com a expectativa dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. O CPI excluindo-se alimentos frescos e energia teve avanço anual de 0,2% em janeiro, após uma alta de 0,1% em dezembro.

A taxa de desemprego do Japão ficou em 3,0% em janeiro, como esperado pelos economistas. Fonte: Dow Jones Newswires.

