Inflação ao consumidor do Chile tem alta de 0,2% em abril ante março

O índice de preços ao consumidor do Chile registrou avanço de 0,2% em abril ante o mês anterior, impulsionado por gastos com alimentos e bebidas não alcoólicas e com o setor de saúde. Na comparação anual, a inflação ao consumidor no país teve ganho de 2,7%. Entre os produtos com maior variação, o tomate apresentou alta mensal de 20,5% e variação no ano de 38,8%.

O dado de inflação ao consumidor está abaixo da meta de 3% do banco central há sete meses, lembra a Capital Economics. A consultoria diz que os números de hoje confirmam que há pouca pressão inflacionária na economia chilena e que a inflação ao consumidor deve seguir abaixo de 3% em 2017.

A Capital Economics espera ainda que o banco central do país mantenha sua política monetária na próxima semana, com taxa básica de juros em 2,75%.

