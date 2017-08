Inflação ao consumidor do Chile avança 1,7% em julho na comparação anual

O índice de preços ao consumidor do Chile teve crescimento de 0,2% em julho ante junho e avançou 1,7% na comparação anual, informou nesta terça-feira o Instituto Nacional de Estatísticas (INE). As maiores altas de preços ocorreram em alimentos e bebidas não alcoólicas, enquanto houve recuo no componente "equipamentos e manutenção da casa".

Segundo a Pantheon, o resultado mensal da inflação no Chile ficou um pouco acima da previsão dos analistas, de 0,1%. A consultoria avaliou, de qualquer modo, o relatório de inflação como "relativamente bom", mostrando que as pressões inflacionárias seguem em geral controladas, graças ao ritmo modesto da recuperação econômica do Chile.

A Pantheon prevê que a inflação anual deve continuar abaixo de 2% em agosto, passando a ganhar força em setembro e ao longo do quarto trimestre, conforme a economia chilena acelera. Nesse quadro, a consultoria acreidta que o banco central deve manter a política monetária no restante deste ano.

