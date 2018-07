Inflação ao consumidor da zona do euro sobe 2,0% no ano em junho

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro teve avanço de 0,1% em junho na comparação com o mês anterior, de acordo com os dados oficiais finais divulgados nesta quarta-feira. Além disso, o CPI avançou 2,0% na comparação anual de junho. Os números vieram em linha com a expectativa dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

O núcleo do CPI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, ficou estável no mês e subiu 0,9% na comparação anual de junho. Os economistas previam, nesse caso, alta mensal de 0,1% e de 1,0% no ano. Fonte: Dow Jones Newswires.