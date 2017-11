Inflação ao consumidor da zona do euro sobe 1,4% em outubro na comparação anual

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro teve alta de 0,1% em outubro ante setembro e avançou 1,4% na comparação anual, de acordo com o instituto de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. Os dois resultados vieram em linha com a previsão dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

O resultado confirma a preliminar e representa uma desaceleração ante o avanço anual de 1,5% de setembro, o que deixa o índice um pouco mais longe da meta de quase 2% do Banco Central Europeu (BCE).

O núcleo do CPI caiu 0,1% em outubro ante setembro, mas avançou 0,9% na comparação anual. Neste caso também houve desaceleração, já que em setembro o núcleo havia avançado 1,1% ante igual mês de 2016.