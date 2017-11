Inflação ao consumidor da Alemanha fica estável em outubro ante setembro

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha ficou estável em outubro na comparação com o mês anterior e teve ganho de 1,6% na comparação anual, de acordo com os dados finais oficiais divulgados nesta terça-feira. As duas leituras vieram conforme o esperado pelos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

O CPI harmonizado para a União Europeia da Alemanha teve recuo mensal de 0,1% em outubro e avançou 1,5% na comparação anual, segundo os números.