Inflação acumulada é de 2,5%, a menor para novembro desde 1998

A inflação - medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - voltou a desacelerar, fechando novembro com alta de 0,28%, resultado 0,14 ponto percentual abaixo do 0,42% registrado em 1998.

Os dados do IPCA – a inflação oficial do país – foram divulgados hoje (8), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Assim, a inflação acumulada de janeiro a novembro ficou em 2,5%, o menor resultado para um mês de novembro desde o 1,32% de 1998. É também um resultado bem abaixo dos 5,97% de novembro do ano passado.

Já o resultado acumulado nos último 12 meses ficou em 2,8%, superando os 2,7% dos 12 meses imediatamente anteriores. Em novembro do ano passado, o IPCA foi de 0,18%.