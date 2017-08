Indústrias gastaram mais de R$ 27 bilhões com segurança em 2016, diz CNI

As perdas causadas com roubo, furto ou vandalismo somadas aos gastos com seguros e segurança privada, consumiram mais de R$ 27 bilhões do faturamento das indústrias do país em 2016. Os dados constam de um levantamento divulgado hoje (15) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O estudo mostra ainda que uma em cada três indústrias foram atingidas.

“De acordo com a pesquisa, 53% das empresas vítimas da violência avaliam que os prejuízos com os crimes atingiram até 0,5% do faturamento. Na média, as perdas para as empresas que enfrentaram roubos, assaltos ou vandalismos equivalem a 0,69% do faturamento, ou R$ 5,8 bilhões em 2016”, diz o documento.

O levantamento foi feito com 2.952 indústrias de pequeno, médio e grande portes de todo o país. Segundo a CNI, 57% dos entrevistados consideram que os crimes de roubo, furto ou vandalismo aumentaram na localidade onde a empresa está sediada. Com isso, a indústria reforçou os gastos com segurança privada e com a contratação de seguros.

"A contratação de segurança privada é maior entre as empresas da indústria extrativa. Nesse segmento industrial, 64% das empresas contrataram segurança privada em 2016", diz o estudo. No setor da construção, esse número foi de 56% e, na indústria de transformação, 54%. Em média, as empresas gastaram 0,64% do faturamento com serviços de segurança privada, o que equivale a R$ 10,5 bilhões de 2016.

O levantamento da CNI mostra também que a falta de segurança tem consequência na decisão das empresas em investir. Entre os entrevistados, 35% afirmam que a falta de segurança afeta muito ou moderadamente a decisão sobre investimento, percentual que sobe para 47% entre os que consideram que a criminalidade cresceu nas regiões onde suas indústrias estão instaladas..

"Esse dado indica que as empresas podem reduzir seu investimento em localidades com piora na segurança pública, chegando, no limite, a desistir de instalar plantas produtivas ou expandir as que lá se encontram", avalia a CNI.

