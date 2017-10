Indústria paulista projeta crescimento pelo nono mês seguido

A indústria paulista registra expectativa - pelo nono mês consecutivo - de aumento na atividade no setor, segundo levantamento divulgado hoje (31) pela Federação e pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp e Ciesp). O estudo apontou 51,7 pontos em outubro, avanço de 0,6 ponto na comparação com setembro.

Pelas regras do levantamento, resultados acima de 50 pontos, como os obtidos nos últimos nove meses, indicam expectativa de aumento da atividade industrial para o mês. Entre os indicadores, a condição de mercado subiu para 55 pontos em outubro contra 53,6 pontos de setembro.

A variável de vendas também avançou, saindo de 52 pontos para 53. O indicador de estoque apresentou elevação marcando 48 pontos, ante os 45,7 pontos do mês anterior.

O indicador de emprego teve variação negativa caindo de 52,4 para 52,4 pontos. Resultados para emprego acima de 50 pontos sugerem expectativa de contratações para o mês.

Nível de atividade

O nível de atividade da indústria paulista avançou 0,2% em setembro na comparação com agosto. No acumulado de 12 meses, houve retração (-0,1%) e, na comparação anual, o índice subiu 6,7%. O resultado de setembro foi fortemente influenciado pelas vendas reais que subiram 3,4% no período.

Entre os setores pesquisados, os destaques foram produtos químicos: alta de 0,6% em setembro. As horas trabalhadas na produção desse setor subiram 0,5%.

O indicador que mede o nível de atividade na metalurgia básica avançou 3,6% no mês. As horas trabalhadas na produção e as vendas reais subiram 1,8% e 7,1%, respectivamente.

O setor de máquinas e equipamentos teve alta de 0,7% em setembro, com horas trabalhadas na produção subindo 2,4% e vendas reais cedendo 2,3%.