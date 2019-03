Indústria do Turismo gera quase nove empresas por dia em MS

A recuperação da economia brasileira e ações do Governo do Estado serviram de fermento para o setor, permitindo o surgimento de centenas de empresas relacionadas ao turismo em Mato Grosso do Sul - Foto: Chico Ribeiro

Rios de águas cristalinas em Jardim e Bonito onde é possível nadar ao lado de cardumes de piraputangas, dourados, curimbas, pintados e espécies de pequenos peixes ornamentais, a fauna riquíssima do Pantanal, abrigando milhares de espécies de aves, borboletas, mamíferos, peixes e répteis, e um pôr-do-sol de tirar o fôlego são ingredientes perfeitos para os turistas.

A recuperação da economia brasileira e ações do Governo do Estado serviram de fermento para o setor, permitindo o surgimento de centenas de empresas relacionadas ao turismo em Mato Grosso do Sul como hotéis, bares, restaurantes, locadoras de veículos e agências de viagens.

Somente nos últimos três meses de 2018 foram abertas 805 novas empresas de Atividades Características do Turismo (ACTs) em Mato Grosso do Sul – 28,35% mais do que no mesmo período do ano imediatamente anterior. Isso significa que, em média, Mato Grosso do Sul ganhou quase nove empresas por dia (8.9).

Os dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems) fazem parte do quarto Boletim de Dados Turísticos . O destaque é gastronômico. Dos cinco principais segmentos de empresas abertas relacionadas ao Turismo, quatro são do ramo alimentício.

“No último trimestre tivemos um momento mais favorável de retomada da economia, ações do Estado que permitiram incremento de voos, com novos destinos, e investimentos na infraestrutura que, com a alta temporada, permitiram um aumento das oportunidades principalmente no ramo do setor alimentício”, explica o diretor-presidente da Fundação de Turismo (Fundtur-MS), Bruno Wendling.

Com festas típicas e um cardápio variado influenciado por imigrantes de várias partes do mundo e, além dos cenários exuberantes, a perspectiva é de aumento no turismo sul-mato-grossense, segundo Wendling. “A campanha Visit-MS também foi importante para divulgar o Estado e a expectativa é de aumento ainda maior de empresas e atração de mais turistas neste ano”, conclui.