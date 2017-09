Indústria de MDF da Asperbras recebe visita do governador Reinaldo Azambuja

Nesta segunda-feira, 18 de setembro, às 10h30, o governador Reinaldo Azambuja visitará a fábrica da GreenPlac, indústria de MDF da Asperbras, situada na cidade de Água Clara. Nesse dia, serão apresentadas as instalações do local a ele, bem como os benefícios da empresa para a cidade e Estado. Nesse quesito, passa pela oferta de novos empregos e a ampliação do mercado de trabalho na região.

A fábrica da GreenPlac, indústria de chapas de madeira reconstituída de média densidade (MDF), em Água Clara, na região leste de Mato Grosso do Sul, recebe o governador do Estado do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, que fará uma visita as instalações no local que terá impacto direto na criação de novos empregos e no mercado de trabalho da região.

Com o cronograma de implantação sendo rigorosamente cumprido, com as instalações civis e de infraestrutura já concluídas, e a montagem mecânica dos equipamentos em progresso com o início de testes marcados para novembro de 2017, a expectativa é de que a inauguração da primeira fase aconteça em Janeiro de 2018, atingindo sua capacidade plena de operação até abril de 2018. A capacidade de produção será de 250 mil m³ por ano, gerando 200 empregos diretos e mais de 500 empregos indiretos, o que trará um impacto bastante positivo para a economia da Região.

Vale ressaltar que a Asperbras está investindo intensivamente na formação de seus profissionais através de cursos preparatórios, em parceria com o Senai de Três Lagoas e a prefeitura de Água Clara, para capacitar os novos e futuros funcionários em disciplinas como automação, instrumentação, manutenção mecânica básica além de operação de empilhadeiras e de máquinas.

A produção será destinada ao mercado interno, sobretudo para a indústria moveleira, uma das principais consumidoras de chapas de MDF, e a empresa, já prevê inclusive, a expansão de sua capacidade de produção, em uma segunda etapa.

