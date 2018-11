Indústria da China fica estagnada e setor de serviços se expande com menos força

O índice de gerentes de compras (PMI) do setor industrial da China caiu de 50,2 em outubro para 50 em novembro, segundo dados publicados hoje pelo Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país. O resultado, que indica estagnação da atividade manufatureira chinesa, contrariou a expectativa de analistas consultados pela Trading Economics, que previam estabilidade do PMI em 50,2.

Já o PMI de serviços da China recuou de 53,9 em outubro para 53,4 em novembro, sugerindo expansão mais fraca do segmento. Neste caso, a projeção era de queda apenas marginal do indicador, a 53,8.

A piora na atividade econômica chinesa vem num momento de graves tensões comerciais com os EUA. Na noite deste sábado (01), os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, irão se reunir para discutir formas de superar as divergências comerciais entre as duas maiores economias do mundo. O encontro ocorrerá às margens da reunião de cúpula de dois dias do G-20 (grupo dos 20 países mais ricos do mundo), que começa hoje na Argentina. Com informações da Dow Jones Newswires.