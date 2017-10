Indústria alemã diz que secessão da Catalunha da Espanha prejudicaria economia

O grupo de lobby da indústria da Alemanha BDI pediu que a Catalunha e o governo da Espanha superem sua disputa e impeçam uma secessão, já que esta teria consequências econômicas negativas.

"Uma secessão da região do Estado espanhol significaria profundos cortes dos dois lados e levaria a incertezas em uma economia fortemente orientada para as exportações", afirmou o diretor-gerente do BDI, Joachim Lang. "Apenas um diálogo sério entre os governos central e regional sobre o futuro da Catalunha pode pacificar a situação", disse Lang. Mais de metade das 1.600 companhias espanholas com participação alemã está localizada na Catalunha, segundo o BDI. Fonte: Dow Jones Newswires.

