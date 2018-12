Indústria alemã afirma que cabe ao Reino Unido assegurar um Brexit ordenado

A Federação da Indústria Alemã (BDI, na sigla em alemão) disse nesta quinta-feira que depende do governo do Reino Unido "não desperdiçar mais tempo" e assegurar uma saída ordenada da União Europeia. Para a associação, a responsabilidade de evitar um Brexit sem acordo recai sobre Londres.

Em comunicado, o diretor geral da BDI, Joachim Lang, apelou a "aqueles responsáveis em Londres para organizar uma maioria para evitar um Brexit duro assim que possível".

Senão, ele disse que empresas "terão de avançar com a implementação das medidas emergenciais necessárias para uma retirada desordenada do Reino Unido da UE".

Lang afirmou ainda que o acordo do Brexit que a primeira-ministra britânica, Theresa May, está a duras custas tentando vender a parlamentares e eleitores "ajudará a limitar o dano em ambos os lados do Canal" da Mancha. (Associated Press)