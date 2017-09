Índios tentam invadir sala onde acontece 14ª Rodada da ANP e são contidos

Índios invadiram a área onde acontece a 14ª Rodada de Licitações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Um deles se aproximou da sala onde são feitas as ofertas do leilão e onde estão executivos das petroleiras e representantes do governo, como os ministros da secretaria-geral da Presidência da República, Moreira Franco, e de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho.

O índio, que não teve o nome informado, ultrapassou a barreira de seguranças e, há poucos metros de atingir a área do leilão, caiu no chão e foi imobilizado por seguranças. Ele ainda ficou alguns minutos no chão.

Do lado de dentro, os participantes da concorrência ouviam apreensivos a confusão, impedidos, porém, de deixar a sala, que estava com as portas fechadas e protegida por mais seguranças.

A diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Solange Guedes, estava no corredor no início da manifestação, mas deixou rapidamente o local quando percebeu que havia chance de invasão. O leilão chegou a interromper por poucos minutos e segue normalmente.

Veja Também

Comentários