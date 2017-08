Índice financeiro dos executivos sofre queda para o segundo semestre de 2017

O índice trimestral iCFO - Saint Paul Escola de Negócios | IBEF-SP, referente ao 2º trimestre de 2017, revelou uma leve piora das expectativas dos diretores financeiros. O índice ficou no patamar de 117,7 pontos. A escala vai de 20 a 180, sendo 100 a neutralidade quanto à confiança dos CFOs e quanto maior, mais confiança. O resultado desta sexta edição revela queda em relação ao 1º trimestre de 2017, quando o índice estava em 122,8. Com esse ligeiro retrocesso, a confiança do CFO volta para patamar equivalente ao do final de 2016.

Apesar disso, a evolução do iCFO desde a primeira edição (1º trimestre de 2016) indica uma tendência de alta na confiança. O crescimento médio do índice ficou em 6,2% no período.

Nesta edição, o iCFO traz uma novidade: a abrangência ficou maior. “As cinco primeiras edições tiveram a contribuição exclusiva e fundamental do IBEF-SP, mas a partir dessa edição, o iCFO passa a contemplar as expectativas dos CFOs de todo o país, com a contribuição do IBEF Nacional”, informa José Cláudio Securato, Presidente da Saint Paul Escola de Negócios. “Nesta edição foi possível contar com base de respondentes fora de São Paulo suficiente para construção de um índice com significância estatística para ser chamado de Nacional. Para as próximas edições, com a adesão de maior quantidade de respondentes do IBEF Nacional, espera-se que a participação de outras regiões cresça continuamente na formação do índice”, acrescenta.

A leve queda nos níveis de otimismo reflete os acontecimentos econômicos e políticos ocorridos nos últimos meses: o choque de incerteza provocado pelas delações premiadas das operações da Polícia Federal, e os sinais mistos de recuperação da atividade econômica parecem ter peso na tomada de decisão dos gestores.

Vale destacar que a preocupação dos CFOs retorna para as questões político-regulatórias, que vinham em constante queda ao longo dos últimos trimestres. Nesta edição, esses foram os fatores que mais se destacaram em termos de evolução (preocupação com ambiente político, estrutura tributária, políticas governamentais e aspectos regulatórios), que em conjunto ocupam as preocupações dos CFOs com a frequência de 39,3%, com representatividade 22% maior àquela verificada para os mesmos quesitos no trimestre anterior.

O iCFO é composto por 3 diferentes indicadores, que têm o objetivo de capturar 3 distintas dimensões da percepção da confiança dos respondentes: i. iCFOM: índice de confiança em relação à macroeconomia; ii. iCFOS: índice de confiança em relação ao setor de atuação de sua empresa; iii. iCFOE: índice de confiança em relação à empresa em que atua.

Apesar da queda do índice geral,, as expectativas em relação a algumas variáveis macroeconômicas melhoraram: houve, por exemplo, diminuição nas projeções de inflação – agora com expectativa de que a inflação de 4,4% para os próximos 12 meses. Pela primeira vez na história do iCFO, verifica-se que os CFOs esperam inflação abaixo da meta de inflação definida no país para o ano. As expectativas para a Selic também permanecem em queda, chegando ao patamar de 8,7% (ante 9,5% no período anterior). Já para o PIB, espera-se crescimento de 0,6%, em linha com as expectativas apresentadas na edição anterior.

Os CFOs estão menos otimistas em relação à rentabilidade dos negócios nos próximos 12 meses: 38,4% esperam manutenção (ante 28% no trimestre anterior) e 54,5% esperam aumento (ante 62%). Verificou-se que o aumento da base de respondentes pode ter contribuído nesse movimento, dado que os CFOs de outras regiões têm expectativas mais conservadoras do que aquelas verificadas para o estado de São Paulo. Esse conservadorismo regional também ocorreu de forma semelhante nas expectativas quanto às receitas futuras de suas empresas. Já no que se refere à variação de quadro de funcionários/terceiros, outras regiões estão mais expansionistas: em SP, 26% dos respondentes esperam reduzir quadros, enquanto em outras regiões apenas 10,5%.

Não houve modificações na expectativa de uso de fontes de recursos para financiar os investimentos, com forte propensão ao uso de recursos próprios. Porém, destaca-se que com a ampliação da base de respondentes para nível nacional, observa-se uma concentração ainda maior de expectativa de uso de recursos em caixa, em detrimento de operações de captação nos mercados nacional e internacional, por empresas geograficamente mais distantes dos centros financeiros.

Veja Também

Comentários