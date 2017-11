Índice final de sentimento do consumidor cai a 98,5 em novembro

A leitura final do índice de sentimento do consumidor, elaborada pela Universidade de Michigan caiu a 98,5 em novembro, de 100,7 em outubro. O resultado ficou levemente acima da previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que esperavam queda para 98,0.

O índice para as condições econômicas atuais recuou para 113,5 em novembro, de 116,5 em outubro. O índice de expectativas do consumidor também caiu, para 88,9, de 90,5 em outubro.

De acordo com o economista-chefe da pesquisa, Richard Curtin, o índice ficou praticamente estável ao longo do ano, nos níveis mais altos desde 2004. "O que mudou recentemente foi o grau de certeza com o qual os consumidores afirmam suas expectativas econômicas", disse Curtin em nota. (Flavia Alemi - flavia.alemi@estadao.com)