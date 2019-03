Índice de recuperação de crédito cai 4,1% em fevereiro, mostra Boa Vista

A Boa Vista registrou queda de 4,1% no indicador de recuperação de crédito em fevereiro ante o mês anterior no País, segundo dados dessazonalizados. Em comparação com fevereiro de 2018, o recuo foi de 6,9%.

No acumulado de 12 meses (de março de 2018 a fevereiro de 2019), o declínio foi de 0,6% ante os 12 meses anteriores.

A região Sul do País foi a única a registrar alta na recuperação de crédito no período: 3,1%. No Sudeste, houve queda de 0,2%; no Nordeste, 2,8%; no Norte, 3,5%; no Centro-Oeste, 3,8%.

De acordo com a empresa, os dados indicam que a inadimplência está começando a se estabilizar.

"Ainda assim, espera-se que com a diminuição da desocupação e evolução na renda, as famílias encontrem situação financeira mais favorável, que permitirá uma evolução mais consistente no indicador em 2019", diz a Boa Vista.

Os dados foram calculados com base na quantidade de exclusões de registros de dívidas informados à Boa Vista.