Índice de preços na internet cai 1,21% em outubro, diz Ibevar

O índice de preços da internet, conhecido como E-flation, caiu 1,21% em outubro, depois de ter registrado alta de 0,05% em setembro, mostra pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar) em parceria com o Programa de Administração de Varejo (Provar).

Nos 12 meses encerrados em outubro, os preços praticados no comércio eletrônico acumulam avanço de 1,86%, nível que representa baixa de 0,45 ponto porcentual em relação aos 12 meses até setembro. No acumulado de janeiro a outubro, a inflação é de 0,27%, 4,56 pontos porcentuais a menos que o resultado verificado em igual período do ano passado.

Os preços de quatro das nove categorias monitoradas tiveram deflação no mês passado. O segmento de livros foi o que teve a maior queda (10,64%). As outras baixas foram nas categorias Eletrodomésticos (6,21%), Informática (1,74%) e Cine e Foto (0,19%).

Na contramão, foram registradas altas de preços nas categorias CDs e DVDs (22,92%), Brinquedos (4,66%), Eletroeletrônicos (3,04%), Perfumes e Cosméticos (2,01%) e Medicamentos (1,57%).